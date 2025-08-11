 / Cronaca

Cronaca | 11 agosto 2025, 16:29

Loano, stop di 15 giorni a un locale: alcol ai minori e occupazione abusiva di suolo pubblico

Il sindaco Lettieri: "Provvedimento importante a tutela dell’ordine pubblico e dei tanti esercenti che ogni giorno rispettano scrupolosamente le regole"

"Il Questore di Savona, preso atto della copiosa documentazione prodotta dalla nostra Polizia Locale e dall’Arma dei Carabinieri, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un esercizio di somministrazione situato in centro, in seguito a ripetute violazioni, tra cui la vendita di alcol a minori di 16 anni (reato) la vendita di alcol a minorenni tra i 16 e i 18 anni (illecito amministrativo). Oltre all’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione". A darne notizia è il sindaco di Loano, Luca Lettieri.

"Molti si chiederanno perché, nonostante le numerose segnalazioni di cittadini, sia stato necessario tanto tempo per arrivare a questo provvedimento - prosegue il primo cittadino - La risposta sta nel fatto che la nostra Repubblica, fondata sulla Costituzione 'più bella del mondo', garantisce a tutti — sia ai cittadini rispettosi della legge sia a chi confonde la 'libertà di impresa' con una licenza di fare ciò che si vuole — strumenti per difendersi nei procedimenti davanti alla pubblica amministrazione".

"Ringrazio la Questura di Savona, i suoi uffici, la Polizia Locale di Loano e l’Arma dei Carabinieri, gli uffici comunali, per la sinergia e la collaborazione che hanno reso possibile un provvedimento importante a tutela dell’ordine pubblico e dei tanti esercenti che ogni giorno rispettano scrupolosamente le regole" ha concluso il sindaco Lettieri.

Roberto Vassallo

