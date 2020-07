In arrivo un nuovo parcheggio estivo a Cisano sul Neva

Un nuovo parcheggio temporaneo sta per prendere forma a Cisano sul Neva. In questo comune la situazione legata al traffico, alla viabilità e ai posti auto è già di per sé tranquilla e per nulla problematica, ma la nuova area appena identificata costituirà un ulteriore vantaggio in più per la stagione estiva.

Spiega a tal proposito il sindaco Massimo Niero: “Abbiamo voluto ovviare ai posti auto temporaneamente soppressi con le opere di riqualificazione della farmacia comunale e della zona a essa circostante, oltre al fatto che sono stati ultimati i lavori alla colonnina di ricarica per veicoli elettrici e ibridi ed essa, un unicum in tutta la nostra vallata, vede due posti auto dedicati a questo esclusivo utilizzo. Inoltre ricordiamo che dalla fine del lockdown abbiamo ampliato il più possibile lo spazio dedicato ai dehors in piazza Gollo, sia per favorire le attività commerciali dopo la quarantena, sia per agevolare il distanziamento interpersonale. Oggi piazza Gollo è una piazza viva, frequentata, caratterizzata da una grande cura estetica, grazie ai lavori che hanno portato anche al posizionamento della nuova fontana, ed è un luogo di ritrovo pronto a salutare la stagione turistica con positività”.

Il Primo cittadino cisanese ci descrive l’iter che ha portato al nuovo parcheggio: “Abbiamo già chiesto tutte le necessarie autorizzazioni ad ANAS e abbiamo identificato quest’area di proprietà della Curia. Grazie all’ottimo dialogo avuto con la Curia, in pochi giorni lo spazio sarà decespugliato, la superficie sarà battuta e i posti auto saranno disponibili dalla seconda metà di luglio fino alla fine dell’estate”.

La logistica: questo spazio è stato individuato sulla Strada Statale 582, in linea d’aria quasi di fronte a un altro parcheggio che costituisce una importante risorsa per la viabilità cittadina. Basta attraversare la strada e, imboccando la nuova vietta da poco realizzata dietro l’ufficio postale, si è immediatamente in centro, davanti al Comune e alle scuole che ora ospitano il campo solare. Questa stradina, ideata e voluta dall’amministrazione Niero, ricalca la natura delle tipiche “creuze” liguri rivisitata con gusto moderno e, naturalmente, è ben illuminata con i nuovi corpi a led. La posizione del nuovo parcheggio estivo, quindi, sarà strategica e ottimale per servire il centro.

Come dicevamo all’inizio, esso consente di recuperare i posti temporaneamente non agibili nei pressi della farmacia. Entro la prima settimana di agosto questo cantiere dovrebbe essere ultimato e restituirà al paese e alla cittadinanza uno spazio tutto nuovo e di grande impatto estetico: la farmacia comunale e l’ambulatorio Cisano Salute saranno totalmente riqualificati, con una più ampia vista dal centro verso la vallata circostanze e con aree verdi, posti auto, rampe per disabili e totale abbattimento delle barriere architettoniche. Sono stati inoltre preservati gli alberi secolari già presenti, tra i quali uno splendido esemplare di mandarino.