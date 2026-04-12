Porte bloccate sul regionale: passeggeri “ostaggi” da Diano fino a Savona

Disavventura su rotaia per un utente che ha voluto raccontare a La Voce quanto accaduto durante un viaggio in treno da Diano Marina direzione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
“Mercoledì 8 aprile ho accompagnato un familiare all’ospedale di Pietra Ligure per un intervento chirurgico fissato alle 11.15”, racconta. “Abbiamo scelto, per comodità, di viaggiare in treno, partendo dalla stazione di Diano Marina con il Regionale 12259 (Ventimiglia-Savona) delle 9.10, con arrivo previsto alle 9.56”.
L’orario viene rispettato, ma al momento di scendere alla stazione di Pietra Ligure si verifica l’imprevisto: “Le porte della carrozza non si aprono, né nel nostro vagone né negli altri. Diversi passeggeri cercano disperatamente un’uscita, ma invano”. Il treno riparte lasciando a bordo otto persone che sarebbero dovute scendere. La situazione si ripete anche alla fermata successiva: “A Finale Ligure stessa scena: porte automatiche bloccate e impossibilità di scendere, con altre quattro persone che si aggiungono al gruppo”.
Il malcontento cresce tra i dodici passeggeri costretti, loro malgrado, a proseguire fino a Savona: “Non c’è stato modo di parlare con il personale viaggiante per tutto il tragitto”.
Solo a Spotorno le porte si aprono regolarmente, ma ormai il disagio è fatto. Una volta giunti a Savona, i passeggeri riescono a rientrare utilizzando il Regionale Veloce 3364 delle 10.29, tornando indietro verso le destinazioni iniziali. “Siamo arrivati a Pietra Ligure alle 10.55, con tutti i disagi che si possono immaginare, soprattutto per chi doveva sottoporsi a un intervento”, conclude.