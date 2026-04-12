Il principe di Borbone sempre in testa alla flotta Smeralda 888. Già vincitore lo scorso anno, cerca di confermarsi ad Alassio

Anche ieri si sono disputate due prove. Carlo di Borbone delle Due Sicilie si è aggiudicato la seconda disputata e rimane così saldamente in testa alla classifica del Trofeo intitolato a Luigi Carpaneda, giunto alla sesta edizione. A conclusione della seconda giornata di regate il Principe, con la sua “Vamos” (YC Monaco), guida la classifica della spettacolare flotta Smeralda 888 con tre punti di vantaggio su “Das” di Alessandro Zampori (Monaco), che ha vinto la prima prove disputata in giornata, e su “Bloody Mathilde” di Nicolò Saidelli (Svizzera). Oltre al Principe di Borbone l’equipaggio dell’imbarcazione monegasca (il cui nome completo è Vamos mi Amor) è composto da Stephane Christidis Mairice Frederic Bourguet, Maurice Vincent Bourguet e Cedric Galetto.

Su quella di Zampori regatano oltre al campionissimo Diego Negri, i campioni del mondo Andrea Felci e Giovanni Sommariva con il campione ponentino Davide Vignone. Saidelli risponde con il plurititolato Flavio Favini, il fortissimo Nicolas Serravalle, l’ottimo Federico Buscaglia ed il campione del mondo Antar Villa. Già snocciolando i nomi dei protagonisti che regatano sulle tre imbarcazioni che occupano il podio provvisorio ci si rende conto che nella Baia del Sole c’è un vero e proprio maxiraduno di campioni del mondo. Ed è anche per questa ragione che al Carpaneda ci sono tutti gli ingredienti per un evento di alto livello, sia dal punto di vista agonistico, sia spettacolare, con il pubblico di appassionati e turisti che può seguire dalla costa le sfide delle stupende imbarcazioni. Oggi il segnale di partenza della prima regata di giornata sarà dato alle ore 11.

Questa la classifica dopo la seconda giornata: 1) Vamos (Monaco, Carlo di Borbone delle Due Sicilie), 5; 2) Das (Alessandro Zampori, Monaco) e Bloody Mathilde di Nicolò Saidelli (Svizzera),8 punti; 4) Ziva di Silvia De Longhi (YC Adriaco), 9; 5) Millenium Falcon (Marco Favale, Club Nautique de Founex, Svizzera), 11; 6) Giada (Germano Scarpa, YC Costa Smeralda),14; 7) Capocaccia (Luigi Guarnaccia, Svizzera), 15; 7) Giada (Germano Scarpa, YC Costa Smeralda), 13,5; 8) Luigia (Liiv Harles), 20.