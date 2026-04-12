Assemblea regionale dell’unione nazionale delle Pro loco d’Italia. assessori Scajola e Lombardi: “Realtà fondamentali per la valorizzazione dell'entroterra”

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola è intervenuto oggi all’Assemblea regionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) Liguria, ospitata al Museo Navale di Imperia, portando il proprio contributo sul valore strategico delle Pro Loco per la valorizzazione dell’entroterra e dei piccoli Comuni.



“Le Pro Loco rappresentano un presidio essenziale soprattutto per l’entroterra, dove identità, socialità e promozione del territorio si intrecciano con il lavoro che stiamo portando avanti sulla rigenerazione urbana – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Recuperare spazi pubblici, borghi, piazze e percorsi storici significa creare luoghi vivi che le Pro Loco possono animare e valorizzare, rafforzando il senso di comunità e l’attrattività turistica. Dal 2021 ad oggi abbiamo finanziato 182 progetti per oltre 46 milioni di euro, di cui 125 nei comuni dell’entroterra, pari al 69% del totale. Rigenerazione urbana e rete delle Pro Loco sono due leve complementari per far crescere i piccoli territori e renderli sempre più protagonisti. Solo nel 2025, sul Programma regionale di Rigenerazione urbana, sono stati finanziati 47 interventi per oltre 10,4 milioni di euro, prevalentemente in Comuni medio-piccoli, confermando la forte attenzione verso i territori interni. Un ringraziamento va alla presidente regionale Daniela Segale e a Marlene Grosso per il lavoro che stanno portando avanti con grande impegno e passione sul territorio”.



"La collaborazione tra Regione Liguria e Unpli è forte e concreta e in questi anni abbiamo costruito insieme progetti importanti - ha detto nel videomessaggio l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - Uno su tutti: il calendario degli 'Eventi Autentici Liguri' che sono cresciuti in modo davvero significativo con 102 eventi quest’anno che aiutano a far vivere la Liguria durante tutto l’anno, non solo nei mesi estivi. Abbiamo inoltre digitalizzato il bando dedicato e stiamo aggiornando l’Albo delle Pro Loco, per rendere tutto più veloce e accessibile. Un passaggio importante riguarda anche il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Runts): è fondamentale iscriversi per continuare ad avere opportunità e benefici. Le Pro Loco sono il cuore dei nostri borghi e della nostra identità e Regione Liguria continuerà a essere al loro fianco".



Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato il ruolo di U.N.P.L.I., nata nel 1962 per tutelare e rappresentare le Pro Loco italiane e oggi forte di oltre 6mila associazioni aderenti e circa 600mila soci a livello nazionale. In Liguria, la rete conta 140 Pro Loco e oltre 7mila soci, una presenza fondamentale per la promozione delle identità locali, delle tradizioni e dell’attrattività turistica dei territori.