"RipartiAmo da Albenga": tanti eventi per l'estate 2020 nella città delle torri

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “A febbraio eravamo pronti a lanciare la stagione estiva 2020 proponendo un calendario davvero ricco, con grandi riconferme come il 'Luglio Ingauno' con il Palio Storico di Albenga, e molto altro. Purtroppo, a causa dell'emergenza Covid-19, la stagione ha subito un grande freno e, fino a non molto tempo fa, non avevamo alcuna certezza di cosa sarebbe stato possibile fare e cosa no. Oggi, però, vogliamo recuperare alcuni spazi di normalità tenendo sempre ben presente le disposizioni 'Anti-Covid'. Il nostro intento è quello di offrire alle persone che nonostante le difficoltà decideranno di passare qualche giorno di vacanza nella Città delle Torri e ai nostri concittadini, una serie di iniziative ed un calendario di eventi ricco e variegato”.

“Nei prossimi giorni - spiega il vicesindaco - metteremo a punto gli ultimi dettagli calendarizzando tutti gli eventi. Cinema, musica, spettacoli teatrali, ma anche mercatini, intrattenimento per i più piccoli e iniziative culturali. Sarà un'estate forse diversa, ma comunque con possibilità che spazieranno a 360° per andare incontro a tutti. Per dare qualche anticipazione possiamo dire che realizzeremo una 'Arena sul mare': una serie di spettacoli teatrali, musicali e di intrattenimento che si svolgeranno presso l'area esterna del Seminario Vescovile messo a disposizione dalla Diocesi di Albenga Imperia che ringraziamo per la sensibilità e disponibilità dimostrata. Ci sarà poi il 'Cinema sotto le stelle' sia nel Centro che nelle Frazioni, iniziative su viale Martiri, in zona mare con 'Marconi AMare' che in Piazza del Popolo con un calendario dedicato, grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti. Mercatini dell'antiquariato e dell'artigianato e tante altre attività in città.