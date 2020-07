Cartellone pericolante sulla A10: rallentamenti al traffico in direzione ponente all'altezza del bivio con la A26

Primi disagi al traffico sulla rete autostradale ligure. In particolare sulla A10 allo svincolo di Genova Pra' e Allacciamento con la A26 Ge Voltri-Gravellona Toce, dove il cartello segnaletico è stato segnalato, poco dopo le 15, come pericolante.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polstrada per regolare il traffico che in un primo momento era stato interdetto sulla tratta ma che ora è ripreso su di una sola corsia, in attesa dell'intervento del personale di Autostrade per l'Italia per mettere in sicurezza la struttura.

AGGIORNAMENTI IN CORSO