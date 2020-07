Meteo, le previsioni per la settimana dal 13 al 19 luglio

Estate veramente strana come del resto lo è stato meteorologicamente parlando tutto questo 2020 e non solo in termini di pandemia. Inverno inesistente con primavera passata che ci ha regalato sopra media termici e pochi episodi piovosi, molti di matrice convettiva con grandinate e nubifragi precoci per poi sfociare in un Giugno con precipitazioni più abbondanti, reset della colonnina di mercurio, anticamera di un Luglio dove la parola d’ordine sembra: estate ma non troppo.

Alta pressione alle nostre latitudini, con irruzioni di aria più fresca di matrice settentrionale, clima più ventilato, con possibilità di temporali mercoledì e giovedì

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 13 a giovedì 16 Luglio

Tempo in prevalenza sul Piemonte poco nuvoloso al mattino, con annuvolamenti irregolari il pomeriggio per lo più cumuliformi, con qualche temporale sui rilievi per oggi e domani. Al mare irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi a ridosso degli Appennini.

Mercoledì, giovedì nubi più consistenti sia su Piemonte che Liguria Occidentale con possibili temporali più organizzati su Piemonte, sparsi invece su Liguria di ponente

Termometro con minime in pianura intorno 16-19°C e massime 23-26°C. Al mare minime intorno 18-23°C e massime 26-29°C.

Venti per lo più moderati o forti di direzione settentrionale al mare e su Cuneese, locali raffiche in presenza di celle temporalesche attive .

Da venerdì 17 Luglio.

Da venerdì miglioramento graduale con fenomeni residui su Piemonte , ripresa delle temperature massime e discesa delle minime , con un weekend che si preannuncia soleggiato ma non afoso

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona