Coronavirus: cresce (di poco) il numero dei positivi in Liguria, sale di un'unità (80) quello della nostra provincia

Cresce lievemente il dato sui positivi in Liguria: oggi sono 1.177, 3 in più di ieri mentre nel savonese sono 80 (+1). Gli ospedalizzati sono invece 24, uno in meno di ieri. A livello provinciale, nel distretto sanitario dall’Asl 2 c'è una persona ricoverata, una in meno di ieri, nessuno in terapia intensiva.

Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia è di 1.559, ma nelle ultime 24 ore l'Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: una donna di 89 anni, con comorbidità deceduta il 12.7.20 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Calano anche oggi le persone in isolamento domiciliare, oggi 194, 29 in meno rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.296, ovvero 2 in più rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati è 163.409 (+390). Le persone in sorveglianza attiva sono 375 (-23 rispetto a ieri).

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 103 (-)

Savona - 80 (+1)

Genova – 827 (+1)

La Spezia – 27 (+1)

Residenti fuori Regione (Estero) – 49 (-)

Altri in fase di verifica - 91 (-)

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 2 - 1 (nessuno in terapia intensiva) -1

San Martino - 1 (nessuno in terapia intensiva) -

Galliera – nessun paziente ricoverato -

Asl 3 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 4 – 2 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) +1

Persone in sorveglianza attiva divise per Asl:

Asl 1 - 40 (+1)

Asl 2 - 69 (-8)

Asl 3 – 121 (-27)

Asl 4 – 82 (+8)

Asl 5 – 63 (+12)