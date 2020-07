Antincendio boschivo e sentieristica: l'assessore Stefano Mai in visita a Giustenice (FOTO e VIDEO)

"Con l'occasione il sindaco Boetto mi ha voluto invitare a questa piccola cerimonia per la distribuzione dell'ultima attrezzatura che è stata acquistata con i fondi regionali - ha dichiarato l'assessore Mai - Sono molto contento, è un bel momento perché quando le squadre crescono, quando le squadre ottengono delle nuove attrezzature è sicuramente sempre un momento di festa. In questi ultimi anni l'impegno economico da parte della Regione è stato molto importante: abbiamo cercato sempre di destinare risorse sufficienti per sostenere le squadre, per il grande lavoro che stanno facendo, che hanno fatto e che faranno. In questo caso sono stati acquistati un decespugliatore e un soffiatore, attrezzature molto importanti per il lavoro che vanno a fare i nostri volontari".