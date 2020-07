Celle Ligure, sabato 18 luglio la “Festa Bandiera Blu 2020”

Bandiera Blu 2020: felicità e soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, per il 25° anno consecutivo dal Comune di Celle Ligure (nell’ambito di 27 attribuzioni totali) verranno condivise con Turisti e Cittadini in occasione della “Festa Bandiera Blu 2020”.

L’evento si svolgerà a Celle Ligure, presso la ex Galleria Ferroviaria su Lungomare Crocetta (Loc. Pennello), sabato 18 Luglio con inizio alle ore 21.

Il programma della serata prevede, alla presenza del sindaco Caterina Mordeglia e degli amministratori Comunali, la proiezione del video di consegna della Bandiera Blu (a cura del Dott. Franz Savastano, Delegato FEE Liguria).

Nel corso della serata verrà effettuata la proiezione di immagini del mare a cura di Chicco Maggioni. Previsto l'accompagnamento musicale del gruppo “Spyral Trio”, the new jazz performer.