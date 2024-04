Esercitazione nel Parco del Beigua, in azione il Soccorso Alpino e Speleologico (FOTO)

Una squadra di 35 tecnici provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte del Soccorso Alpino e Speleologico ha simulato un intervento di soccorso nei torrenti del Parco del Beigua che ha visto la concomitanza di una ricerca di dispersi, a cui si è aggiunto in corsa un terzo incidente che ha coinvolto un soccorritore.

Fortunatamente, si trattava di una delicata simulazione, studiata a tavolino, per mettere alla prova le capacità operative e gestionali della struttura di soccorso.

Durante la simulazione di ricerca è stata cruciale la collaborazione tra le squadre alpine, che hanno messo a disposizione un mezzo per il centro di coordinamento delle ricerche e dei tecnici di ricerca.

"È importante che il soccorso in forra si addestri per gestire questo tipo di scenari", raccontano dal Soccorso Alpino Liguria che ha organizzato l’evento. "Questi luoghi verticali e attraversati da flussi d'acqua a volte intensi, richiedono particolari attrezzature e tecniche per essere percorsi e richiedono l'intervento di operatori specializzati quando si verificano incidenti".

Durante i due giorni di simulati gestionali e tecnico-sanitari, le squadre di soccorso delle tre regioni tra loro limitrofe hanno lavorato insieme, rinnovando la sinergia di collaborazione che già da diversi anni le unisce.

Al termine di ciascuna giornata, l'analisi degli scenari ha permesso di evidenziare le criticità operative per arrivare ancora più pronti ed efficaci nella risposta alle chiamate di soccorso in forra.