Cairo, regolamentazione viabilità sul ponte dei "Chinelli": ecco l'ordinanza

Limitazioni sul ponte dei "Chinelli" a Cairo Montenotte. L'attraversamento è stato riaperto di recente dopo alcuni lavori di restyling come il rifacimento del parapetto laterale e l'installazione dei limitatori di sagoma.

L'ordinanza del comandante della polizia locale prevede: il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 2,00 tonnellate e un'altezza complessiva maggiore a 2,50 metri integrato da appositi limitatori di sagoma opportunamente segnalati; limite massimo di velocità di 20 km/h; senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli con direzione di marcia da località Chinelli a Casello 6; divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a 50 metri; veto di circolazione e transito ai pedoni in caso di allerta meteo con percorso alternativo da via Cortemilia.

Il ponte situato in prossimità del "Casello 6" conduce alle frazioni Bellini, Chinelli e Carnovale. La sua costruzione risale agli anni 60.