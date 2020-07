A margine del Meeting Città di Savona - Memorial Ottolia che si sta disputando in queste ore alla "Fontanassa", l'assessore allo sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, ha confermato l'interruzione, si spera momentanea, dei contatti con il dottor Carlo Sergi, azionista di minoranza della società.

Presso gli uffici comunali è però giunta la richiesta di nulla osta per l'utilizzo del "Valerio Bacigalupo" necessaria per l'iscrizione in Serie D.