Coronavirus, il pallanuotista Matteo Aicardi ricoverato all'ospedale di Albenga

Secondo quanto riferito le condizioni dell'atleta originario di Tovo San Giacomo, rientrato anzitempo dal collegiale con gli azzurri a Siracusa, sono buone. Il pallanuotista in forza alla Pro Recco accusa però qualche linea di febbre.

Lo staff sanitario della Federazione Italiana Nuoto ha intanto disposto una serie di tamponi a tutto il "7bello", la nazionale italiana, che come già accennato si trova in Sicilia per preparare i prossimi impegni agonistici.