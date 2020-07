E' stata una notte movimenta quella appena trascorsa. Al centralino del 112 sono arrivare parecchie chiamate legate all'abuso di alcol.

I militi dell'emergenza sanitaria sono intervenuti per soccorrere numerosi ragazzi in diverse zone del savonese. Per fortuna pare nessun caso grave.

Purtroppo si tratta di un fenomeno lontano dal terminare, ma che anzi ogni weekend si ripete e spesso nelle stesse zone, intorno cioè ai principali locali della "movida" nei vari comuni della provincia.