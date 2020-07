Savona, droga e 'ndrangheta: nella seconda relazione semestrale della Dia emerge l'incidenza dei fenomeni criminali in tutta la provincia

La presenza di attività di stampo tipicamente mafioso e l'importanza del savonese nello spaccio di stupefacenti in Liguria. Queste le principali evidenze portate alla luce dalla relazione DIA al parlamento per il secondo semestre del 2019.

Se nella nostra provincia indagini del passato "hanno confermato l’esistenza di proiezioni extraregionali delle cosche reggine Palamara-Morabito-Bruzzaniti, Piromalli e Raso-Gullace-Albanese", come si legge nel rapporto, è a quest'utlima che si riferisce il primo episodio riportato dalla Direzione Antimafia.

Il 5 agosto, nell'ambito dell'indagine "Alchemia" sono stati eseguiti nelle province di Savona, Alessandria e Reggio Calabria due distinti decreti di sequestro nei confronti di 4 soggetti già destinatari dei provvedimenti cautelari del 2016. Uno dei sequestri ha riguardato i beni di un soggetto originario di Cittanova (RC) e della moglie, i coniugi Carmelo Gullace e Giulia Fazzari, presenti in Liguria dagli anni ’70 e qualificati dal Tribunale di Reggio Calabria come "pericolosi", in quanto indiziati di associazione di tipo mafioso. Le indagini patrimoniali della DIA hanno, infatti, accertato la loro contiguità con la cosca Raso-Gullace-Albanese, vera “forza motrice” della loro affermazione imprenditoriale, che gli ha consentito l’accumulo di ingenti patrimoni derivanti da proventi illeciti e dall’esercizio di attività economiche svolte anche tramite intestazioni fittizie.

L’uomo, considerato figura apicale della citata cosca, con ruolo direttivo e di comando, è da ritenersi referente dell’articolazione ‘ndranghetista in Liguria e in Piemonte per la risoluzione delle controversie, per il mantenimento dei contatti con esponenti di spicco di altre articolazioni territoriali della ‘ndrangheta, per la condivisione di interessi imprenditoriali, anche al di fuori del territorio italiano e, non ultimo, per il reimpiego di proventi delle attività delittuose.

L’altro destinatario dei provvedimenti di sequestro, anche lui originario di Cittanova e interno alla cosca Raso-Gullace-Albanese, agiva con il ruolo di referente piemontese, con l’incarico specifico di tenere i rapporti con la cosca Piromalli di Gioia Tauro, di reperire prestanome per l’intestazione fittizia delle attività imprenditoriali riconducibili al sodalizio criminoso e curare gli interessi economici in comune con la cosca Gagliostro-Parrello di Palmi. Si parla di appalti per le pulizie in Calabria, produzione di lampade e acquisizione di società di autonoleggio in Lombardia.

Altro soggetto colpito dai sequestri è una donna, in costante rapporto con i vertici della famiglia mafiosa Gagliostro-Parrello di Palmi. Tra i beni sequestrati figurano quote di partecipazione e il patrimonio aziendale di sette società, decine di beni immobili, fabbricati e oltre trenta terreni, numerosi conti correnti e beni mobili riconducibili alle società sequestrate in provincia di Reggio Calabria, Savona ed Alessandria, il cui valore complessivo ammonta a circa 15 milioni di euro.

Il processo, la cui sentenza è arrivata nella serata di sabato scorso (LEGGI QUI) ha però visto una pioggia di assoluzioni, ben ventidue, dal tribunale di Palmi, che ha smontato l'impianto accusatorio disposto dal pm negando, di fatto, l'esistenza di una vera e propria cosca. I due fratelli Gullace, Carmelo e Francesco, condannati rispettivamente a 18 e 15 anni di carcere, poi sono stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare così come la maggior parte degli imputati assolti dal Collegio.

Il secondo episodio legato alle cosche calabresi risale al 19 dicembre, quando sono stati sequestrati dieci immobili dal valore complessivo di 1,7 milioni di euro nelle province di Pavia e Savona. il soggetto coinvolto è stato un pluripregiudicato ben inserito nel tessuto criminale locale, quale espressione mafiosa sia della famiglia palermitana Ciulla-Guzzardi che della cosca Acri-Morfò di Rossano Calabro. Il provvedimento era scaturito da una proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dal Direttore della DIA il 5 agosto 2019.

In provincia, lo scalo marittimo di Vado Ligure è stato individuato come approdo alternativo a Genova per il narcotraffico. I rinvenimenti di 60 kg e 45 kg di cocaina, rispettivamente, il 17 luglio e il 21 dicembre 2019, da parte della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Dogane, sarebbero ritenuti come “spedizioni pilota” per verificare la possibilità di inviare successivamente carichi maggiori. E a conferma di tale assunto, si ricorda che, nel 2014, lo scalo commerciale di Savona superò quello genovese per cocaina sequestrata, con una quantità pari a circa 300 kg.

Il comprensorio ligure è interessato anche dall’importazione di marijuana e hashish, come è stato accertato con l’operazione “The Wall” condotta il 17 ottobre dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, che hanno tratto in arresto i componenti di un gruppo criminale lombardo, facente capo ad un pregiudicato locale attivo nel narcotraffico. L’uomo aveva curato l’importazione dal Marocco di hashish e cocaina per il mercato milanese, attraverso i porticcioli turistici del levante genovese.

Nel corso dell’indagine è stato ricostruito il metodo usato dai trafficanti per l’importazione di circa 235 kg di hashish: la droga veniva caricata in Marocco su uno yacht stabilmente ormeggiato nel porticciolo turistico di Varazze. Una volta raggiunte le acque nazionali italiane, il carico veniva trasferito su una piccola imbarcazione, generalmente davanti alla costa del Comune di Santa Margherita Ligure, per essere poi scaricato nel porticciolo di Rapallo, e quindi stoccato in un’autorimessa di Milano.

Nel territorio savonese, nel semestre in esame, si segnala l’attività di organizzazioni multietniche nello spaccio di stupefacenti. Al riguardo, si richiama l’operazione “X-Trail”, condotta dalla Polizia di Stato, che l’8 agosto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un’organizzazione criminale composta da albanesi e nigeriani. L’organizzazione riforniva di marijuana la città di Savona e la provincia, oltre a località elvetiche e tedesche, assicurandosi la vendita al dettaglio attraverso una rete di pusher nigeriani e ghanesi. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati circa 100 kg di marijuana, proveniente principalmente dalle coste pugliesi.