Terminate le operazioni di soccorso a Villanova d'Albenga, sei feriti in codice rosso

Al termine delle operazioni di soccorso risulta essere di sei persone in codice rosso il bilancio del grave incidente verificatosi sull'Aurelia Bis attorno alle 13 di oggi all'altezza di Villanova d'Albenga.

Superlavoro, quindi, per i militi della Croce Bianca di Alassio, impegnati a trasportare d'urgenza tutti i feriti al Santa Corona di Pietra Ligure, e per i Vigili del fuoco di Albenga, che hanno estratto i passeggeri dei veicoli dalle lamiere e hanno messo in sicurezza l'area.

Ancora da ricostruire le dinamiche del brutale sinistro, che ha coinvolto tre autoveicoli.