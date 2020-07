Anche un 22enne di Campo Ligure (attualmente asintomatico) tra i clienti del sushi bar di Savona

Anche un ragazzo dell'entroterra di Genova, seppur asintomatico, tra i clienti del sushi bar di Savona.

Lo rende noto il Comune di Campo Ligure attraverso una comunicazione sulla propria pagina Facebook istituzionale.

Scrive l'amministrazione del paese in provincia di Genova: "Abbiamo formalmente appreso la notizia di un nuovo caso sul territorio comunale, Si tratta di Edoardo O., di anni 22. Edo e la sua famiglia non hanno esitato a farci sapere della positività riscontrata a seguito di un tampone effettuato a valle dell'indagine epidemiologica condotta da ASL3 sulle persone presenti nel ristorante di Savona dove si è riscontrato un focolaio del virus. Edo è praticamente asintomatico, se non per una lieve febbriciattola durata 1 solo giorno, e si è comunque da subito messo in quarantena, dapprima volontaria e successivamente stabilita da ASL3. Edo non ha avuto contatti diretti né con i propri genitori (che sono comunque in quarantena volontaria) né con la sorella che soggiornava ad Arenzano".

Prosegue il Comune di Campo Ligure: "Stamani abbiamo parlato con il direttore del servizio igiene di ASL3 che ci ha informati del fatto che si stanno rintracciando, per essere sottoposti a tampone, tutti i contatti avuti da Edo da quando si presume abbia contratto il virus. Si tenga presente che un soggetto per essere considerato a rischio occorre che sia stato a contatto con una persona positiva per almeno 15 minuti senza indossare la mascherina.

Nell'attesa dell'eventuale chiamata da ASL3, si raccomanda a chiunque ritenga di aver avuto contatti con Edo negli ultimi tempi e nelle condizioni sopra esposte, di contattare il proprio medico di famiglia e comunque di mettersi in quarantena volontaria al fine di limitare l'estensione dei contagi.

Ringraziamo Edo e la sua famiglia per il grande senso civico dimostrato e auguriamo a lui e a tutti coloro che possono essere stati contagiati una pronta guarigione e una positiva conclusione di questa esperienza".

L'amministrazione comunale conclude con una raccomandazione: "Cogliamo l'occasione per raccomandare a tutti, sia ai nostri giovani che alle persone più anziane, di rispettare le normative ancora vigenti che prevedono il distanziamento sociale e l'uso della mascherina nei locali chiusi o in situazioni in cui la distanza interpersonale di un metro non sia garantita".