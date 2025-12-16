Savona, tragedia in Corso Tardy e Benech: la vittima è la 22enne Valentina Squillace

Aveva solo 22 anni Valentina Squillace la vittima del tragico incidente di questa mattina in Corso Tardy e Benech a Savona.

Una vita davanti spezzata troppo presto a causa di un investimento pedonale che l'ha vista coinvolta all'incrocio tra via Servettaz e via De Amicis.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane è stata investita dal camion sulle strisce pedonali e trascinata per circa 50 metri. Purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare.

"Profondamente colpita ed addolorata dalla tragedia, mi stringo alla famiglia della studentessa, a cui va tutta la mia vicinanza e supporto" ha commentato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Savona, Barbara Pasquali. Che poi ha voluto precisare: "In queste ore la Polizia Locale di Savona, dopo aver fatto i rilievi del caso, sta procedendo alle indagini. Attendiamone gli esiti, con doveroso rispetto per la famiglia e per un lutto così grande che colpisce l’intera comunità savonese".

Anche il sindaco Marco Russo ha voluto esprimere il suo "cordoglio per la terribile perdita" e la "vicinanza alla famiglia a nome di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza tutta".

Valentina alle scuole Superiori aveva studiato al Boselli Alberti di Savona ed era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Ex pallavolista fin da piccola del Vbc Savona, era stata premiata nel 2016 nel corso della Festa dell'Atleta dell'anno.

"Una ragazza solare, sorridente, veramente una bella persona, lei, la famiglia, sempre socievoli e disponibili - il ricordo e cordoglio di Daniela Giaccardi, presidente della società pallavolistica savonese - Vbc Savona si stringe e abbraccia la famiglia con tanto cuore, è una tragedia l'evento che ha colpito Valentina, una nostra ex giocatrice".

Con la famiglia da anni erano clienti affezionati dei Bagni Italia.

Lascia il mamma Maria Grazia, il papà Domenico e il fratello Andrea, 17 anni, calciatore fino all'anno scorso della Veloce.

"Voglio esprimere le più sentite condoglianze personali e a nome di tutta la società ai genitori di Valentina e a suo fratello Andrea per questa immane tragedia" ha detto il presidente della società calcistica savonese Francesco Sanguineti.

Vicino a dove è avvenuto il drammatico incidente il 10 maggio del 2005, era scomparsa l'agente della polizia locale di Savona Federica Barbiero. La 28enne di Cengio, vigilessa da due anni nel comando della polizia locale savonese, quel giorno stava lavorando ad un servizio di scorta di mezzi dell'esercito che si dirigevano verso il porto per imbarcarsi per la Sardegna, coadiuvando i carabinieri insieme a un collega.

La vigilessa di pattuglia in moto procedeva con la sirena accesa praticamente in fondo a Corso Tardy e Benech quando all'altezza di via Petrarca una Fiat Punto, che procedeva in direzione Legino ha invaso la corsia opposto a causa di un mezzo parcheggiato in doppia fila e le ha colpito il bauletto della moto facendole perdere l'equilibrio. La giovane valbormidese era così caduta in avanti finendo sotto la ruota di uno dei camion del convoglio militare proveniente da Vercelli.