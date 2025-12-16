Investimento mortale a Savona, il cordoglio dal mondo dell'Università e della politica per la morte di Valentina

Ha scosso l'intera comunità savonese, dove viveva ed era cresciuta studiando e praticando sport, la tragica morte di Valentina Squillace, la 22enne studentessa al quarto anno di Giurisprudenza travolta fatalmente da un mezzo pesante nella mattinata di oggi in corso Tardy & Benech.

Il dolore per la sua prematura morte è però andato ben oltre la città della Torretta. Arrivano anche dall'ateneo genovese le condoglianze, con un messaggio del Rettore Delfino che, “a nome di tutta UniGe, si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

“La notizia ha colpito l'intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento - aggiunge - La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell'Ateneo”.

Anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Università Simona Ferro, rappresentando l'intera Giunta, hanno voluto unirsi “in questo momento di immenso dolore, con affetto e partecipazione, al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari”.

“Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure e che richiama tristemente l’attenzione, ancora una volta, sull'importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani” hanno chiosato Bucci e Ferro.