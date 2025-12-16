Savona, investiti sulle strisce pedonali, coppia giapponese lancia un appello per trovare testimoni

"Buongiorno, sto cercando eventuali testimoni di un incidente stradale avvenuto a Savona e per questo scrivo in questo gruppo".

Inizia così il post di una coppia giapponese sulla pagina Facebook “Savona è”, pubblicato per trovare testimoni di un incidente di cui marito e moglie giapponesi sono stati vittime il 9 dicembre, intorno alle 15, sulle strisce pedonali tra via Paleocapa e piazza Leon Pancaldo.

"Io e mio marito – scrive la signora Yamashita Ikumi – siamo stati investiti da un’auto mentre attraversavamo regolarmente sulle strisce pedonali. Ricordo che sul posto c’erano alcune persone che si sono fermate, si sono preoccupate per noi e hanno cercato di aiutarci: vi ringraziamo sinceramente". La coppia si trova a Savona da settembre e vi resterà per un anno, per motivi di lavoro dell'uomo.

"Siamo cittadini giapponesi – spiega Yamashita Ikumi – e purtroppo non abbiamo molta familiarità con la lingua italiana e con le procedure, quindi anche una piccola informazione o testimonianza per noi sarebbe di grandissimo aiuto. Se qualcuno ha assistito all’incidente o si trovava nei paraggi in quel momento, vi saremmo molto grati se poteste contattarci tramite messaggio privato".