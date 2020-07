Cluster Savona, Regione Liguria: "Tre nuovi positivi, 1500 persone in isolamento"

"Ad oggi sono 56 i positivi correlati al contagio nato al ristorante Best Sushi di Savona, 3 in più rispetto a ieri (2 clienti e 1 contatto). In totale sono 45 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 8 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’ASL2 contatti di altri operatori sanitari clienti". Così Regione Liguria che, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sul focolaio covid di Savona.

"Eseguiti circa 1.400 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1.020: si attendono i risultati dei tamponi prelevati ieri, lunedì 20 - proseguono dall'ente regionale - 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21. 1.500 le persone in isolamento cautelativo, 5 gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni".