Tamponamento sull'autostrada A10, in direzione Ventimiglia, tra i caselli di Spotorno e Orco Feglino.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano, che hanno trasportato l'occupante della vettura tamponata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure, e la Squadra 11 dei Vigili del Fuoco di Savona per la messa in sicurezza dell'area.

Si segnalano minimi rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, in direzione del Confine di Stato.