Albenga: sospesa per cinque giorni la licenza ad un circolo privato

Ieri, martedì 21 luglio, è stata data esecuzione a un provvedimento emesso dal Questore di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un circolo privato di Albenga (A.S.D. Nono di via del Roggetto), con cui viene disposta la sospensione del titolo autorizzatorio per l’attività di somministrazione alimenti e bevande al suo interno, per 5 giorni.

L'atto è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito di segnalazione della Polizia Locale di Albenga.