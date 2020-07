Coronavirus: tornano a calare in Liguria (-5) i casi di Covid-19

Dopo alcuni giorni di 'rialzo' e stabilità, torna a calare quest'oggi il numero dei positivi al Covid-19 in Liguria, fissandosi a 1.157, ovvero 5 in meno di ieri. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza è di 10.139 (+15), mentre a oggi i tamponi effettuati sono 177.258 (+1.927).

Dopo diversi giorni senza decessi, oggi purtroppo registriamo un morto per Covid-19, una donna di 74 anni di Sarzana.

Clicca (QUI) per gli ultimi aggiornamenti sul cluster di Savona.

Casi per provincia di residenza:



Imperia: 91 (+5)

Savona: 139 (+10)

La Spezia: 23 (-1)

Genova: 753 (-22)

Residenti fuori regione/estero: 54

Altro/in fase di verifica: 97

Ospedalizzati (totale 29):

Asl 1: 10 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 2: 7 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Policlinico San Martino: 1 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Galliera: 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 3: 7 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 4: 2 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 5: 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Sorveglianza attiva:

Asl 1: 22 (-2)

Asl 2: 1.131 (+121)

Asl 3: 255 (+16)

Asl 4: 51 (-9)

Asl 5: 87 (+6)