Covid-19, a Noli due positività e 11 quarantene. L'appello del sindaco Fossati ai giovani: "Siate i primi a combattere e vincere la battaglia"

Torna a rivolgersi alla popolazione nolese e a quella che frequenta la località rivierasca in vacanza il sindaco Lucio Fossati, dopo la scoperta del cluster di Coronavirus nel savonese. "Mio malgrado debbo nuovamente intervenire per aggiornare la situazione sanitaria nel nostro Comune: sono 2 i casi confermati di Covid-19 e 11 quelli di isolamento obbligatorio. Risulta evidente che la situazione si è decisamente complicata. Nessun allarmismo, ci mancherebbe, ma attenta consapevolezza si. Molta".

"Faccio presente - continua il sindaco nolese - che l'età media delle persone coinvolte nelle situazioni in essere sul nostro territorio si è sensibilmente abbassata. Risulta altrettanto evidente che serve un'ulteriore maggiore cautela, risolutezza e massimo rispetto delle norme comportamentali necessarie al fine contenere efficacemente la diffusione del virus".

Quella della diminuzione dell'età media dei contagiati è una constatazione che porta il primo cittadino a lanciare un appello con un destinatario chiaro: "Mi perdonerete ma, in tal senso, debbo fare un particolare appello ai giovani: per favore, mantenete le distanze, indossate la mascherina in tutte le situazioni in cui questa non solo è consigliata ma anche obbligatoria, non create assembramenti. Solo come 'memo' vi invito, per un attimo, a ricordare i mesi del #iorestoacasa. Giovani tocca a voi, siate i primi a combattere e a vincere questa battaglia!".

"Quelli come me, che giovani lo sono stati, vi saranno accanto; certamente con le parole ma anche e soprattutto con i comportamenti, insomma con l'esempio che tutto dice e tutto vale" conclude il primo cittadino.