Regionali 2020, Bozzano e la sua candidatura per il levante savonese: "Voglio rappresentare un bacino territoriale importante"

E' partita la rincorsa alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre e il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano è sceso in campo da qualche settimana a fianco del presidente della Regione Giovanni Toti.

Il primo cittadino varazzino si è concentrato sull'importanza della sua candidatura per il levante savonese che in caso di sua elezione, potrebbe avere un rappresentante non solo per la città di Varazze.

"Sarà importante per l'intero comprensorio del levante savonese, da Spotorno a Varazze e tutto l'entroterra, che non hanno mai avuto un rappresentante in Regione. Sappiamo solo noi sindaci che sono e sono stati in carica, la fatica che facciamo con i problemi di bilancio, con gli interventi sul territorio e da un paio d'anni anche con la questione legata agli eventi atmosferici. Sarebbe il caso davvero di spostare l'asse della politica e dell'amministrazione regionale cercando di dare rappresentatività ad una zona che ne ha bisogno. Il baricentro è spostato tutto a ponente, i deputati, senatori, consiglieri regionali, sono tutti di quell'area, del levante non c'è nessuno, da lì nasce la valutazione di pormi come sindaco di scelta per poter rappresentare un bacino territoriale importante che ha al suo interno gli ospedali di Savona e Cairo Montenotte" spiega Bozzano.

"Abbiamo vissuto un'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e abbiamo capito l'importanza del nostro ospedale San Paolo, fondamentale per diversi aspetti, una riflessione in più dovrà essere fatta in maniera condivisa e approfondita così come per il nosocomio cairese. Siamo un comprensorio con la più grande area di crisi complessa dell'intera Italia, abbiamo uno spopolamento di aziende che davano un ritorno dal punto di vista del lavoro, della produzione e del Pil, una riflessione con i sindaci andrà fatta" prosegue il candidato di Cambiamo.

"Tutte le decisioni politiche devono essere condivise dai sindaci, hanno una percezione quotidiana della comunità e del loro riequilibrio. Deve essere fatto e non solo detto, i primi cittadini devono essere messi in una condizione di poter imprimere anche all'esterno una giusta ricetta. I sindaci al centro dell'azione amministrativa, punti di riferimento così come le associazioni, bisogna intercettare le realtà e capirne le esigenze" ha concluso Alessandro Bozzano.