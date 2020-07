Vertenza Associazione La Nostra Famiglia, Cisl Fp e Fp Cgil: "No a deroghe o modifiche nell’applicazione del contratto nazionale della sanità privata"

Prosegue la vertenza sindacale con l’Associazione La Nostra Famiglia per l’applicazione del rinnovo contrattuale previsto per il Comparto della Sanità Privata. L’Associazione La Nostra Famiglia che occupa complessivamente quasi 2400 dipendenti, gestisce nel territorio savonese una struttura di riabilitazione a Varazze, fornendo un importante servizio ai ragazzi e alle loro famiglie, grazie alla Professionalità e all’impegno e alla passione di tutte le lavoratrici e i lavoratori della sede.

Anche le lavoratrici e i lavoratori di Varazze come in tutte le strutture nazionali, hanno scritto, insieme alle Organizzazioni Sindacali, ai vertici aziendali, per chiedere il giusto riconoscimento dopo oltre 14 anni di mancati rinnovi.

"É inaccettabile che ancora dopo la firma della pre-intesa del contratto nazionale del 10 giugno l’Associazione non intenda applicare, in continuità con il regime attuale, il CCNL della sanità privata per ragioni economiche - ribadiscono Giovanni Oliveri e Domenico Mafera della Cisl Fp e Stefania Druetti della Fp Cgil - Non si puo’ scaricare le criticità economiche sui Lavoratori, quando invece dall’analisi dei dati di bilancio, le difficoltà non troverebbero alcun beneficio dalla mancata applicazione del contratto, essendo invece necessari interventi di natura gestionale. Le OO.SS. hanno sempre confermato ampia disponibilità al confronto per la discussione di un nuovo piano industriale per un vero rilancio delle attività. Le Lavoratrici e i Lavoratori dell’Associazione meritano maggiore rispetto e considerazione da parte della proprietà, per questo se gli incontri a livello nazionale, che si terranno la prossima settimana, non porteranno ai risultati attesi, cioè l’applicazione del rinnovo contrattuale della Sanità Privata, saremo costretti a una mobilitazione e alla organizzazione di specifiche iniziative sindacali".