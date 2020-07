Allarme ad Albenga per una persona caduta nel fiume Centa (FOTO e VIDEO)

Attimi di apprensione ad Albenga dopo la segnalazione di un cittadino che si è rivolto al 112 denunciando di aver visto una persona caduta nel fiume Centa.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15,30 e la macchina dei soccorsi si è attivata prontamente dispiegando tutte le forze a disposizione. Vigili del Fuoco della stazione di Finale Ligure, Croce Bianca e Polizia Locale stanno intervenendo controllando il fiume dal punto del presunto avvistamento verso la foce.

Il presunto incidente, sul quale non vi sono ancora conferme, sarebbe avvenuto a circa un centinaio di metri più a valle del Ponte Viveri (il ponte rosso). Le ricerche proseguono in base alle correnti del corso d'acqua: La zona dove si concentrano maggiormente è quella della strada lungofiume che dal quartiere di Vadino arriva fino alle frazioni di San Fedele e Lusignano. I Vigili del Fuoco stanno perlustrando entrambe le sponde del torrente ingauno mentre la Polizia Locale sta interrogando alcune persone presenti nella zona per cercare ulteriori riscontri alla segnalazione.

AGGIORNAMENTI IN CORSO