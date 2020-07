Finale Ligure: un "contest" dedicato al saggio e alla pièce teatrale "Il terrore nell'arte"

Come già annunciato su Savonanews, nell’ambito della rassegna culturale “Un libro per l’estate” di Finale Ligure, a cura di Centofiori Eventi, venerdì 7 agosto a partire dalle 21:15 Lorenzo Soave presenterà “Il Terrore nell’Arte”.

Ebbene sì: l’arte non è certo fatta soltanto di putti alati che osservano coppie di innamorati con sguardo estasiato, di splendide fanciulle ritratte in pose ammalianti o di suggestivi paesaggi agresti.

Proprio il contrario: la storia dell’arte è costellata di immagini angoscianti, terrificanti, di sacrifici umani, di sabba in onore del maligno, di streghe, di mostri e persino di presenze non bene identificate che oggi potremmo persino inquadrare come creature aliene.

Tutto questo (e molto altro) è racchiuso nel saggio intitolato “Il Terrore nell’Arte” che Lorenzo Soave ha pubblicato per Palombi Editore.

Soave è una personalità riconosciuta a livello internazionale nel campo dei servizi museali: veronese di nascita, vive e lavora a Roma.

Esperto nella valorizzazione del patrimonio artistico, ha curato l’organizzazione di oltre trenta mostre in tutta Italia e ha sviluppato modelli di business per la gestione di numerosi luoghi della cultura tra cui musei, monumenti, aree archeologiche, castelli, ville e parchi.

Dal 2012 è Direttore e docente del Master in Gestione dei Beni Culturali presso la Link Campus University.

E’ autore del lungometraggio Il Grand Tour e le Origini del 3D (2015) e della video installazione multisensoriale Finestra sul Paesaggio (2018).

Con Palombi Editori ha già pubblicato Simboli nell’Arte (2014).

Ma non è finita: lo spunto offerto da questa recente opera di saggistica ha gettato le basi per una pièce teatrale di 90 minuti che ha debuttato al Teatro Fucina Machiavelli di Verona a dicembre 2019. Proiettati alle spalle degli interpreti sul palco, sullo sfondo scorrono i capolavori che nel corso dei secoli, da Giotto a Caravaggio, da Botticelli a Michelangelo, da Bosch a Munch, hanno visto come protagonisti draghi, orchi, streghe e altre figure tra le più terrificanti dell’immaginario umano.

L’allestimento della rappresentazione finalese, nella suggestiva cornice del Plesso di Santa Caterina a Finalborgo, è curato da Sara Badano.

Ciò ha suggerito alla curatrice un’idea originale per dare all’opera una connotazione tutta “local”: anche il comprensorio finalese, infatti, è uno scrigno di tesori dal punto di vista delle arti, dalla pittura, alla scultura, all’architettura. E anche i nostri luoghi, secondo una tradizione che nei secoli ha attraversato i vari periodi storici, sono popolati di creature mostruose: un drago che digrigna i denti su un portone, una belva su un cornicione di un palazzo o una presenza ostile in un quadro… Ecco quindi la proposta di Sara Badano: una vera e propria “caccia al tesoro” tra i “mostri del Finalese”. Chi ama l’arte e la fotografia è invitato a scattare un’immagine dei soggetti “orrorifici” più suggestivi dei nostri luoghi e postarla sulla pagina Facebook di Centofiori Eventi entro il 1° agosto. Sarà Lorenzo Soave in persona che valuterà le varie fotografie; il vincitore per l’immagine più emozionante ed impattante riceverà in premio un biglietto di ingresso per la rappresentazione “Il Terrore nell’arte” e una copia omaggio del libro.