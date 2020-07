Risse, liti e assembramenti: nuovamente chiuso il venditore di kebab di Ceriale

Serrande abbassata per 7 giorni a seguito del provvedimento amministrativo adottato dal Questore di Savona nei confronti del titolare del kebab “Sara”.

L’esercizio, non nuovo a turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato chiuso su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Albenga a seguito dei controlli effettuati durante la notte anche nell’ambito di interventi per risse, liti e assembramenti in violazione delle misure anti-contagio attualmente in vigore.

I controlli sulla somministrazione di alcool ai minori, sul rispetto delle normative anti covid e sull’abuso di alcool continueranno anche nei prossimi fine settimana e per tutta la stagione estiva.