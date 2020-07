Savona, dopo lo scoppio del focolaio di Coronavirus pronti a riaprire il Best Sushi e il Fronte del Porto

Dopo l'ordinanza di chiusura dello scorso 17 luglio il sushi bar finito al centro del focolaio di Coronavirus per via di diversi casi di contagio (18 i primi contagiati, poi il numero è via via andato a salire arrivando ad oggi a 74, 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti), è pronto a riaprire i battenti come annunciato dal sindaco Ilaria Caprioglio viste le procedure di sanificazione dei locali da parte di Asl2.