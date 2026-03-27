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Attualità | 27 marzo 2026, 15:03

Il Consiglio delle Autonomie Locali rinnova i suoi vertici: Petralia nominato segretario

Succede a Vinai nell'organismo punto di raccordo istituzionale tra la Regione e gli enti locali

Il Consiglio delle Autonomie Locali rinnova i suoi vertici: Petralia nominato segretario

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria ha scelto il suo nuovo Segretario. Nella seduta odierna, l’organismo ha approvato per acclamazione la nomina del dottor Luca Petralia, chiamato a guidare la struttura tecnica del CAL, punto di raccordo istituzionale tra la Regione e gli enti locali.

Petralia, attuale vicedirettore di Anci Liguria e già Segretario supplente dello stesso Consiglio, raccoglie il testimone da Pierluigi Vinai, proseguendo così nel solco della continuità amministrativa dell’ente.

Nel corso della stessa seduta è stata inoltre definita la nuova figura di Segretario supplente: l’incarico è stato affidato alla dottoressa Elena Rasori, anche lei vicedirettrice di Anci Liguria.

La nomina è stata formalizzata dal presidente del CAL, Pierangelo Olivieri, attraverso una comunicazione ufficiale inviata al presidente del Consiglio regionale, Stefano Balleari, e al segretario generale Augusto Pessina.

Redazione

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