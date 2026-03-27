Carcare celebra Michele Maisano: le "Chiavi della Città Calasanziana" al cantautore simbolo della musica leggera

Un riconoscimento ormai consolidato entra nel suo terzo capitolo: dopo Annalisa e la famiglia Comparato, Carcare ha deciso di consegnare le “Chiavi della Città Calasanziana” al cantautore Michele Maisano, nato a Vigevano il 22 giugno 1944 e residente da anni nel comune valbormidese.

Figlio di una cantante lirica, Michele si trasferì in giovane età a Genova, dove frequentò l’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “Nautico San Giorgio”. A soli quattordici anni iniziò la sua carriera musicale, incidendo il primo 45 giri con i brani “Sono dannato” e “Flirt”, accompagnato dall’Orchestra Zanti. Il successo arrivò nel 1963 con “Se mi vuoi lasciare”, vincitrice del girone B del Cantagiro e stabilmente ai vertici delle classifiche nazionali, consacrandolo tra i protagonisti della scena musicale leggera dell’epoca.

Negli anni successivi si è distinto sia con brani originali – tra cui “Ridi”, “Ti ringrazio perché” e “Dite a Laura che l’amo” – sia con interpretazioni di celebri canzoni internazionali, inclusi successi di Elvis Presley. Partecipò anche al Festival di Sanremo: nel 1970 con “L’addio” e nel 1972 con “Forestiero”.

Oggi, oltre a continuare a esibirsi dal vivo in tutta Italia, Michele gestisce con la moglie Cristina Bertone un bed & breakfast a Carcare, intitolato al suo brano più celebre. La coppia celebrò il matrimonio nel 2005, anno in cui il cantautore dedicò alla consorte la canzone “Perché ti amo”.

Il conferimento delle Chiavi della Città Calasanziana, proposto dal gruppo consiliare “Cambia Carcare”, celebra non solo il talento artistico di Maisano, ma anche il suo ruolo di ambasciatore dei valori culturali della comunità carcarese. Con oltre sessant’anni di attività, il cantautore ha contribuito a portare il nome di Carcare oltre i confini locali, rafforzandone l’immagine culturale e simbolica.

“La sua carriera rappresenta un esempio positivo per le nuove generazioni: un percorso in cui passione, sacrificio e radici profonde si traducono in successo personale, senza mai perdere il legame con la propria comunità”, si legge nelle motivazioni del conferimento.