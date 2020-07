Loano, tutto esaurito per il convegno sulla sanità, Foscolo e Ripamonti: "Segnale di interesse dal territorio"

“Tutto esaurito per il l’incontro pubblico ‘2020: verso un nuovo modello di Medicina territoriale’, a cura della Lega e in programma sabato 1 agosto alle 9.30 al Centro Congressi Loano 2 Village di Loano. L’evento, a numero chiuso con accredito obbligatorio a causa dell’epidemia Coronavirus, ha visto esaurirsi i posti disponibili in poche ore. Esprimiamo soddisfazione per questo risultato, che conferma il grande interesse da parte dei cittadini del nostro territorio nei riguardi della sanità, argomento che affronteremo in maniera approfondita con ospiti di grande prestigio”.