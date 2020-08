Disney Pixar annuncia "Luca", Toti: "Sarà ambientato tra i paesaggi inconfondibili delle Cinque Terre"

"Il nuovo film di animazione Disney Pixar sarà ambientato nella nostra Riviera ligure, tra i paesaggi inconfondibili delle Cinque Terre, che tutto il mondo potrà apprezzare. Proprio oggi incontrerò la Presidente del Parco e la comunità dei sindaci per delineare insieme il rilancio delle Cinque Terre dopo l’emergenza covid e per presentare il progetto che metterà in sicurezza la famosa Via Dell’Amore per restituirla finalmente a cittadini e turisti. Così riparte la Liguria, tornando ad essere protagonista come merita".

Come annunciato lo scorso 30 luglio (leggi QUI) arriva una bella sorpresa per gli amanti italiani dei film targati Disney Pixar: il prossimo film d'animazione, che uscirà nel 2021 e si intitolerà "Luca", sarà ambientato in Liguria come specificato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L'annuncio era arrivato via Facebook, direttamente dalla pagina Disney Pixar: "Siamo lieti di annunciare 'Luca'. Diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren, il nostro originale film d'animazione porterà il pubblico in una splendida città di mare della Riviera italiana dove incontrerà Luca, mentre vive un'indimenticabile estate con i suoi nuovi amici. 'Luca' sarà al cinema nell'estate del 2021."

A firmare il progetto Enrico Casarosa, già protagonista in 'L'era glaciale', 'Cars', 'Ratatouille' e 'Up'), che nel 2012 ha diretto il suo primo cortometraggio 'La Luna'. "Luca" sarà inoltre prodotto da Andrea Warren.