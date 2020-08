Nuovo ponte di Genova, parla Davide Capello, sopravvissuto alla tragedia del Morandi: "L’inaugurazione non sia una festa, il crollo è stato un fallimento"

14 agosto 2018, una data che rimarrà impressa per sempre nella memoria collettiva. Il crollo del Ponte Morandi, una tragedia non solo genovese, che ha scosso la vita di molte persone: 43 le vittime piante in quella terribile giornata. Le cronache dell'epoca, fin dalle prime ore del disastro, raccontarono la storia di Davide Capello, coinvolto insieme alla propria auto nel crollo e miracolosamente uscito illeso dalle macerie dopo 50 metri di volo. Una storia da brividi. A distanza di quasi due anni il viadotto crollato rivivrà grazie al nuovo Ponte San Giorgio, oggi l'inaugurazione che Davide commenta così:

"Sicuramente non allevierà il dolore di quel giorno, è una ferita troppo grossa per essere dimenticata - spiega il vigile del fuoco di origine sarda ormai da anni nel savonese - la vita va avanti e il ponte è stato ricostruito, ma è importante che questo non diventi un motivo di festa: credo che il vero fallimento sia stato nel momento in cui quel ponte è caduto".