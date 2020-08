Cairo, scontro tra un mezzo dei vigili del fuoco e un veicolo della nettezza urbana (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: il caposquadra una volta liberato, è stato trasportato con l'elicottero "Grifo 1" in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un altro vigile del fuoco è rimasto ferito in modo lieve. La dinamica è ancora da accertare. Pare che il mezzo dei pompieri era uscito dalla caserma per un intervento.

Incidente stradale questa mattina a Cairo Montenotte. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 8 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco e un veicolo della nettezza urbana. Lo scontro si è verificato in corso Brigate Partigiane. Un pompiere, pare il caposquadra, sarebbe rimasto incastrato nelle lamiere.

Sul posto i militi dell'emergenza sanitaria e l'automedica. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito disagi.