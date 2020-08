La denuncia della Croce Rossa di Toirano: "Nostra sede vandalizzata per la seconda volta"

"Per la seconda volta dall’inizio di quest’anno abbiamo subito un’aggressione nei nostri confronti". Cosi commentano dalla Croce Rossa di Toirano.

"Questa volta a pagare il prezzo del mancato autocontrollo degli adulti è stato il vetro sopra alla porta di ingresso. Il vetro è stato rotto alle 23:00 circa della sera di sabato 2 agosto da alcuni ragazzi grandi che si stavano dilettando a tirar colpi contro la nostra porta e qualcuno di loro ha anche pensato di esclamare frasi minacciose. Tutto questo ci viene riferito da alcuni cittadini che in quel momento si trovavano in un vicino esercizio commerciale".

"Chiamiamo questo atto aggressione perché ha avuto natura volontaria e costringe i volontari a spendere tempo, sottraendolo alla comunità, per denunciare l’accaduto e per rimediare al danno".

"L’invito del direttivo del comitato è quello per chi ha visto o chi ha fatto il danno di costituirsi domani mattina presso la sede o prendendo contatto telefonicamente. Noi siamo aperti al dialogo, a differenza di chi preferisce scappare - conclude la Croce Rossa di Toirano - La violenza agli operatori umanitari annichilisce la speranza, indebolisce le nostre risorse, ma ci motiva ad essere maggiormente preparati per quello che ci troveremo ad affrontare in futuro".