Assegnato alla docente savonese Monica Testera l'importante premio "Stefania Cotoneschi"

Un profilo professionale ampio e articolato, ricco di esperienze di ricerca e attività professionali significative nell'ambito scolastico. Spicca in particolare, il lavoro sulle competenze argomentative, finalizzato non solo all'educazione matematica ma in generale alla formazione di una cittadinanza attiva e responsabile. Si nota inoltre un'attenzione particolare allo sviluppo dell’assertività attraverso il dialogo e il confronto, nonché il coinvolgimento attivo degli studenti che li mette nella condizione di essere consapevoli del loro percorso e partecipi al processo attivato per la loro formazione.

Con questa motivazione, la commissione composta da Samuele Antonini (Università degli Studi di Pavia), Gilberto Bini (Università degli Studi di Palermo), Cristina Coppola (Università degli Studi di Salerno), Paola Gabbriellini (docente della Scuola Città Pestalozzi) e Lucia Stelli (Membro CIIM) ha assegnato all'unanimità il premio "Stefania Cotoneschi" (edizione 2020) a Monica Testera. Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I grado presso l’Istituto Comprensivo di Carcare.

Tale riconoscimento giunto alla sesta edizione, è stato istituito dall'Unione Matematica Italiana in memoria di Stefania Cotoneschi. Docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali presso Scuola Città Pestalozzi di Firenze, scomparsa il 14 gennaio 2015.

Testera, nata a Savona, ma residente a Carcare, succede nell'albo d'oro alla collega Sofia Sabatti. Si tratta di un riconoscimento molto importante che viene assegnato ad un docente di scuola secondaria di primo grado in servizio in Italia per essersi distinto nella diffusione dell'educazione matematica tra i giovani e più in generale nella società o nella comunità scientifica, attraverso pubblicazioni oppure opere grafiche o produzione di materiale audiovisivo o interventi su siti web.