Celle, via al bando di gara per l'affidamento del bar nell'ex Alborada. Sindaco Mordeglia: "Auspico partecipino giovani volenterosi"

Via alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del bar all'interno della nuova biblioteca nei locali dell'ex discoteca Alborada di Celle Ligure.

Il comune ha pubblicato la gara che prevede di affidare la concessione ad un operatore economico che avrà presentato il maggior rialzo percentuale sul canone annuo posto a base d'asta al rialzo fissato in 12mila euro.

La concessione durerà sei anni, fino al 2026 e il concessionario sarà obbligato a tenere aperto nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19:00. Inoltre sarà obbligatorio garantire il servizio nelle serate di apertura della biblioteca o in caso di manifestazioni ( mostre /riunioni) nella sala mostre da 30 minuti prima dell’orario di apertura sino a fine lavori e nei giorni feriali e festivi, gli orari saranno da concordare in concomitanza con manifestazioni e congressi secondo le esigenze dell’amministrazione.

L'affidamento della concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, conveniente e idonea dal comune cellese. La data di scadenza per la presentazione delle offerta è prevista per venerdì 18 settembre, le buste verranno aperte il 21.