Celle, nuova fumata grigia all'apertura delle buste per la gestione in concessione del bar dell'ex Alborada

Nuova fumata grigia all'apertura delle buste per l'affidamento in concessione d'uso di una porzione dell'ex Alborada a Celle Ligure destinato a bar, locale che da circa un mese è diventato la sede della biblioteca comunale.

Il bando è così andato deserto per la terza volta dopo marzo e maggio 2019 dove però in quest'ultimo caso una domanda era stata presentata ma i documenti forniti non erano risultati formalmente corretti.

Il comune aveva pubblicato la gara i primi d'agosto che prevedeva di affidare la concessione ad un operatore economico che avrebbe presentato il maggior rialzo percentuale sul canone annuo posto a base d'asta al rialzo fissato in 12mila euro.

La concessione durerà sei anni, fino al 2026 e il concessionario sarà obbligato a tenere aperto nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19:00.

Inoltre sarà obbligatorio garantire il servizio nelle serate di apertura della biblioteca o in caso di manifestazioni ( mostre /riunioni) nella sala mostre da 30 minuti prima dell’orario di apertura sino a fine lavori e nei giorni feriali e festivi, gli orari saranno da concordare in concomitanza con manifestazioni e congressi secondo le esigenze dell’amministrazione.