La ministra Azzolina a Genova visita l'Istituto Nautico coi consiglieri regionali e comunali del M5S

“Stamane a Genova abbiamo accompagnato la ministra Azzolina in visita all’Istituto Nautico Statale San Giorgio, per conoscere le esigenze, problematiche e peculiarità di questo importante Istituto genovese. Una visita mirata sul territorio voluta per prendere contatto e approfondire le proposte e le criticità anche di altri istituti scolastici del sistema ligure che si stanno predisponendo al nuovo anno scolastico”, fanno sapere il vicecapogruppo regionale Andrea Melis insieme ai consiglieri comunali Maria Tini e Fabio Ceraudo.