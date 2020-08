Albissola Marina, il 10 agosto la cerimonia di presentazione del nuovo cippo in ricordo del partigiano Nicolò Saettone

Lunedì 10 agosto, ad Albissola Marina, si svolgerà la cerimonia di presentazione del nuovo cippo in ricordo del martirio del partigiano Nicolò Saettone.

L'evento è previsto alle ore 18.15, in via delle Industrie, Loc. Galaie. Parteciperanno il giornalista e scrittore Gad Lerner con lo storico Matteo Revelli, nonché l’artista Mario Nebiolo che ha donato all’ANPI di Albissola Marina, sez. “Gustavo”, il monumento in pietra di Finale, dedicato a Saettone.

Interverranno il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ed altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, don Gino Peluffo e i rappresentanti dell’ANPI provinciale e territoriale.