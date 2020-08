L’Assemblea del Comitato Democrazia Costituzionale di Savona scrive a Mattarella e Conte: "Non tagliamo la democrazia"

L’Assemblea del Comitato Democrazia Costituzionale di Savona ha deciso di richiedere un incontro urgente al Presidente Sergio Mattarella ed al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "per sottolineare i gravissimi rischi per la nostra democrazia".

Secondo il Referente del Comitato savonese, l’Avv. Maria Gabriella Branca “si sta sottovalutando la violazione dei diritti dei cittadini di essere correttamente informati nei confronti di un referendum che può avere importanti conseguenze sul piano istituzionale: infatti in alcuna forma si riesce ad ottenere chiarimenti o spiegazioni della alta posta in gioco. Una facile propaganda sull’idea del risparmio mistifica in realtà il problema del taglio del numero dei parlamentari che comporta una grave lesione del diritto dei cittadini di essere correttamente rappresentati”.

"Ricordiamo infatti che il risparmio che deriverebbe (57 milioni l’anno, cioè 0,007% del bilancio dello Stato) è assolutamente risibile rispetto alla ferita che verrà portata al cuore delle nostre istituzioni" sottolineano dal Comitato Democrazia Costituzionale di Savona .

“Il Parlamento è il centro della democrazia, tagliare il numero dei parlamentari, non comporta alcun risparmio reale ed è solamente un modo per l’antipolitica di sminuire il rapporto tra i cittadini e i propri rappresentanti”.

"Inoltre vi è il rischio che lo svolgimento attraverso la c.d. election day ponga sullo stesso piano una rilevante questione che riguarda l’assetto dello Stato e dei suoi organi fondamentali con le elezioni amministrative involgendo a scelte non correttamente volute. Dovremmo ricordare che i costi per far funzionare la democrazia sono degli investimenti perché siano garantiti diritti e libertà”.

Conclude infine l’Avv. Branca che “in previsione della imminente udienza che verrà trattata presso la Corte Costituzionale sulle istanze con cui si richiede la sospensiva della consultazione fissata per il prossimo 20-21 settembre, sarebbe estremamente significativo poter esprimere alle più alte cariche dello Stato i timori del nostro Coordinamento Nazionale per la Democrazia Costituzionale.”