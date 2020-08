E' stato lanciato un allarme intorno alle 15.00 per un incidente avvenuto in autostrada A10 all'altezza di Andora in direzione Ventimiglia.

Secondo le prime informazioni un'auto avrebbe perso il controllo e si sarebbe cappottata.

Immediato l'intervento di tre ambulanze della croce Bianca di Albenga che hanno trasportati i feriti con lievi escoriazioni in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Si registra coda tra Albenga e Andora.