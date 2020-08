Scontro auto-moto sull'A6 prima dell'uscita di Altare: due feriti in ospedale (FOTO)

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.00 per un incidente sull'autostrada A6 Savona-Torino prima dell'uscita del casello di Altare.

Secondo le prime informazioni ad essere coinvolte sarebbero state una moto sulla quale viaggiavano due persone e un'auto.

Non si conoscono al momento le cause del sinistro. Sul posto immediato l'intervento della Squadra dei vigili del fuoco 11 proveniente dalla centrale di Savona che ha messo in sicurezza l'area dopo aver stabilizzato i feriti consegnandoli ai sanitari delle ambulanze della Croce Verde di Albisola e della Croce Rossa di Vado Ligure. La Polizia Stradale si è occupata di gestire invece la viabilità.

Due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Si registrano lievi disagi al traffico.