Milano-Sanremo, le riflessioni di Ivano Rozzi: "Il marzo che verrà"

Adesso che sulla Milano-Sanremo il danno è stato fatto, gli stolti e imbecilli preannunciano (meglio dire si augurano) per il marzo 2021 neve e bufere sul percorso piemontese.

Gli stessi probabilmente che si fregarono le mani quando la mucillagine con le micro alghe colpì l'Adriatico sulla costa romagnola e molta più gente pare si riversò in Liguria. Poi a noi accadde la Haven con le sue tonnellate di petrolio sparse in mare, ma non leggemmo che la riviera romagnola gioisse, anzi...

Poi c'è l'aspetto più incoerente, più ingrato di tutto questo, e cioè non aver pensato che la corsa sarebbe stata il miglior gesto di speranza e di solidarietà tra due regioni estremamente connesse una all'altra. Dove l'evento sarebbe potuto divenire, con un po' di umiltà e lungimiranza, un messaggio molto forte, esclusivo e penetrante agli occhi dell'Europa e del mondo.

Il Covid 19 che ci ha portato a cantare, suonare dai balconi bardati di patriottismo e solidarietà avrebbe voluto in questo sabato appena trascorso che la bandiera nazionale e con essa il ricordo dei giorni bui, trovassero un momento di immensa rinascita, quel "CE LA FAREMO" sarebbe stato scritto indelebilmente dalle parole scandite durante questa competizione. La prima della Nuova libertà.

Invece ha prevalso la ricerca di una, più ragioni che tali non erano. Ha prevalso il guardarsi attorno, fuori dalla propria finestra, nel proprio giardino (come si suol dire), in una patetica ricerca tardiva di giustificare il fatto di non essere riusciti a guardare poco più in là del proprio naso.

Ivano Rozzi