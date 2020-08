Albissola, nella rinnovata località Galaie inaugurato il cippo in memoria del partigiano Nicolò Saettone

Questo pomeriggio in via delle Industrie, località Galaie, ad Albissola Marina, è stato presentato, rispettando le norme del distanziamento sociale, il nuovo cippo in ricordo del martirio del Partigiano Nicolò Saettone.

All'inaugurazione ha partecipato il giornalista scrittore Gad Lerner con lo storico Marco Revelli oltre all'artista Mario Nebiolo che ha donato all’ANPI di Albissola Marina, sezione “Gustavo”, il monumento in pietra di Verezzi, dedicato proprio a Saettone.

Sono intervenuti il sindaco Gianluca Nasuti, i membri della sua giunta, don Gino Peluffo e i rappresentanti dell’ANPI provinciale e territoriale.